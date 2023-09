Vil ikkje gi innsyn i havvindsøknader

– Vi reagerer på forslaget, seier Espen Jacobsen i interesseorganisasjonen Fiskebåt.

Dei er sterkt imot regjeringa sitt forslag om å innskrenke innsynsretten i havvindsaker.

Jacobsen fryktar det kan kome utbyggingar som kan skade fisken og fortrenge fiskeflåten, dersom dei ikkje får innsyn i søknadane.

«Urimeleg arbeidskrevjande» å gi innsyn

Søknadsfristen for havvindområda Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II går snart ut.

Det er første gong det skal vere ein konkurranse om prekvalifisering og tildeling av prosjektområde for vindkraft til havs.

Når alt av søknader og papir ligg på bordet, vil interesseorganisasjonar, media og andre banke på døra og be om innsyn i søknadane.

Men dette arbeidet ser departementet mørkt på.

I høyringsnotatet viser dei til at «tausheitsbelagde opplysningar truleg vil utgjere størstedelen av dokumenta, eller at det vil vere urimeleg arbeidskrevjande for departementet å skilje ut den tausheitsbelagde informasjonen»

Olje- og energidepartementet foreslår difor å endre forskrifta i offentlegheitslova.

Om dette går igjennom, vil det ikkje bli innsyn i saker om prekvalifisering og tildelingar av prosjektområde for vindkraft til havs.

Espen Jacobsen i Fiskebåt, er kritisk og synest det heile er spesielt.

– Vi snakkar om ei næring som kan få subsidiar i milliardklassen. Vindkraft har også stor allmenn interesse, og dette er departementet sjølve inne på når dei skriv at dei forventar mange innsynsoppmodingar.

– Skremmande argumentasjon

EnergiWatch-redaktør Anders Lie Brenna reagerer på bakgrunnen for at regjering vil droppe innsyn.

– Eg synest det er skremmande å lese argumentasjonen, seier han til Journalisten.

Han viser til at regjeringa vil bruke 23 milliardar kroner på eitt havvindområde, samt eit ukjent tal milliardar på neste område.

Totalt vil det vere snakk om 10- 12 søknader til området, og at avsendaren må sladde boda sjølv.

– Dersom departementet ikkje har tid og råd til å følge opp innsyn når det dreier seg om milliardbeløp, kan ein lure på når dei kan ta seg tid og råd, seier han til Journalisten.

Høyringsrunden varer fram til 13. oktober.