Vil ikkje endre politikargodtgjerslene no

Raudt sitt framlegg om reduksjon av godtgjerslene til fylkespolitikarane vart nedstemt i fylkestinget. Men eit klart fleirtal vedtok at ein skal sjå på forskrifta for økonomisk godtgjersle for å hindre at kombinasjonen av ulike verv gjev urimeleg høg godtgjering.

Fylkestinget bad om at dette blir lagt til grunn i gjennomgangen av reglement for godtgjersle i neste fylkestingsperiode.

Bakgrunnen for at Raudt tok opp saka er Terje Søviknes (Frp) si godtgjersle på 2,2 millionar kroner. Som ordførar i Bjørnafjorden, medlem i fylkesutvalet og eit par andre politiske verv, får han 2,2 millionar.

Raudt argumenterte for ein ikkje bør kunne sitje i det arbeidskrevjande fylkesutvalet dersom ein i tillegg er ordførar. Men dette vart nedstemt.