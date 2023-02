Vil ikkje endre brukthandellov

Eit forslag frå Høgre om å forenkle brukthandellova ser ikkje ut til å få fleirtal i Stortinget. Venstre og stortingsrepresentant Alfred Bjørlo har støtta forslaget. – Det er synd at det ikkje no var mogleg å skjere gjennom og forenkle denne lova som har gått ut på dato, seier Bjørlo til NRK. Regjeringspartia og SV har signalisert at dei ikkje vil stemme for endringar no, men kome med forslag til endringar seinare. Saka skal stemmast over torsdag.