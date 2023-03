Vil ikkje bygge ut ny vindkraft for eksport

Eit knapt fleirtal i Vestland fylkesting, med Sp og Ap i spissen, vil ikkje bygge ut ny vindkraft frå Vestland til eksport til utlandet. Dette er klart etter at delar av Plan for fornybar energi i Vestland vart utsett under behandlinga i fylkestinget i går. Resten av planen er utsett til regjeringa har avklara korleis rimeleg fornybar kraft kan bli eit konkurransefortrinn for norsk industri. – Det er uaktuelt å byggje ut fin vestlandsnatur til vindkraftanlegg for eksport til utlandet, sa gruppeleiar i Sp, Sigrid Brattabø Handegard.