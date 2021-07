Vil ikke forby luftsport etter tragisk dødsulykke

Lørdag ettermiddag omkom en kvinne i 40-årene i en luftsportulykke i Loen i Nordfjord.

Basehopperen, som ble meldt savnet da hun ikke møtte på jobb, ble hentet av mannskaper fra et redningshelikopter.

– Det er forferdelig trist når noe slikt skjer. Det preger hele lokalsamfunnet, sier ordfører Per Kjøllestad.

– Forbud er ikke veien å gå

Loen er et et av landets mest populære steder for basehopp. Luftsportutøvere fra hele verden kommer tilreisende til de attraktive fjellene.

Senest i 2019 var det to dødsulykker i forbindelse med luftsport i bygden.

Ordføreren sier at han likevel ikke vil forby aktiviteten.

– En blir preget hver gang noen skader seg, men det er vanskelig å forby denne typen aktivitet. Et forbud vil føre til at utøverne vil måtte bevege seg til steder hvor det er minst mulig sjanse for å bli stoppet. Jeg tror ikke det er en fordel rent sikkerhetsmessig.

Han mener at et slikt eventuelt forbud må komme fra nasjonalt nivå.

IKKE LOKALT FORBUD: Ordfører i Stryn, Per Kjøllestad, mener at det ikke er hensiktsmessig med lokale forbud, og at en eventuell regulering av luftsport må gjøres statlig. Foto: Silje Guddal / NRK

– En stor sorg

Den erfarne luftsportutøveren Tom Erik Heimen er søndag i Loen for å møte de som var involvert i gårsdagens redningsaksjon.

– Vi tar i mot ulykken med stor sorg. Det er et lite og tett miljø. Slike ulykker blir tunge å ta i mot.

Han har utarbeidet regler og retningslinjer for basehopp på Hoven sammen med Loen skylift, gondolbanen som frakter utøvere opp til det populære fjellet.

Reglene gjelder både erfaringsnivå, værforhold, landingsområder og utstyrsrutiner, og skal hjelpe både erfarne og mindre erfarne hoppere å ta gode valg.

I MOT FORBUD: – Skal vi forby folk å leve? Er Tom Erik Heimen sitt svar på spørsmål om basehopping burde vært forbudt. Foto: May-Helen Rolfsnes / NRK

– Vi kan aldri få helt slutt på ulykker uansett hva vi gjør. Men vi kan minimere dem.

Heimen forteller at basehoppmiljøet skriver rapporter etter gjennomgangen av slike ulykker for å unngå tilsvarende i fremtiden.

– Vi kan aldri godta dødsulykker og bare leve videre. Det gjør vi ikke, sier han.

Men heller ikke han mener at et forbud er veien å gå.

– Vi kan ikke forby folk å leve. Hvis en ser på antallet ulykker i luftsporten i forhold til andre ulykker, så er dette en veldig liten belastning for samfunnet. Men det er spektakulært å skrive om, sier han.

– Statistikken er ikke dårlig per antall hopp, men vi skulle selvsagt vært foruten enhver ulykke.