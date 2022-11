Vil ha tunnel på plass

– Vi må få løyst problema med vinterstenging av vegen over Vikafjellet ein gong for alle, seier fylkesordførar Jon Askeland (Sp). Han meiner tunnel gjennom Vikafjellet må realiserast før oppgradering av Lærdalstunnelen og har sendt brev til samferdselsministeren.

Askeland viser til at utbetring av Lærdalstunnelen vil føre til at tunnelen må stengjast i minst eitt år og at ein ny tunnel gjennom Vikafjellet vil vere ideell som omkøyringsveg mellom Sogn og Voss/Bergen.