Vil ha rimeleg kraft til industrien i Vestland

Fylkesordførar Jon Askeland (Sp) fokuserte mykje på kraftpolitikk i talen sin då fylkestinget opna i Bergen i dag.

– Den billegaste krafta kjem frå vasskraft og vindkraft på land. Alt anna er dyrare. Som politisk organ er også politisk styring av krafta sentral for oss å meina noko om. Det går an å venda tilbake til tida der dei offentlege eigde kraftselskapa utelukkande var reiskap for å sikra straum og verdiskaping av denne, ikkje eiga profittmaksimering. Det går an å ta deler av kraft av børs, og selja den rimeleg til norsk industri, sa fylkesordføraren mellom anna.

Senterpartiet kjem i fylkestinget med eit forslag som vil auke vasskraftproduksjonen i Vestland med 7 TWh, noko som utgjer straumforbruket til 500.000 husstandar.