Vil ha nye reglar for straumnettet

Det trengst nye regler for å prioritere i straumnettet. Det krev fleire parti på Stortinget. I Sogn og Fjordane har mellom anna Tenden Transport i Stryn og Nistad på Sande el-lastebilar i bestilling, men per no er det lite tilrettelagt for lading av desse. Ventetida for å få straum er for lang- og dette er uhaldbart, seier Lars Haltbrekken, som er stortingsrepresentant for SV i Trøndelag. Også Høgre, Senterpartiet og MDG på Stortinget vil ha ein diskusjon om korleis straumen skal prioriterast, i ei tid då mange må vente på å bli knytt til nettet.