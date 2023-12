Vil ha ny E39 vekk frå Førde

Eit fleirtal av politikarane i Sveio vil ha nye E39 vekk frå Førde og i tunnel, skriv avisa Vestavind. Det vart bestemt i eit kommunestyremøte i Sveio måndag kveld. Der vart planane for ny E39 gjennom kommunen diskutert. Ifølgje avisa frykta mange at Vegvesenet ville køyra over politikarane i saka.