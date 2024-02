Vil ha meir dataspel på nynorsk

Noregs Mållag meiner det må ei eiga støtte til for dataspel som vert laga med nynorsk tekst og tale, eller omsett til nynorsk. Det seier leiar Peder Lofnes Hauge. Kulturdepartementet har nyleg lagt fram ein ny spelstrategi. Noregs Mållag er glade for å sjå at regjeringa ynskjer å stille språkkrav til dataspel som får utviklings- og lanseringstilskot. Likevel saknar Noregs Mållag målretta tiltak i dataspelstrategien for å sikre at det kjem meir nynorsk tekst og tale i dataspel, melder dei i ei pressemelding.