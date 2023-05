Vil ha like prisar på buss og båt

Skyss tilrår at det neste år blir innført like billettprisar på alle hurtigbåtruter i heile Vestland fylke, basert på tal kilometer. Reiser opp til 15 kilometer får same pris som billigaste bussbillett – deretter aukar prisen for kvar tiande kilometer. Eit samrøystes samferdselsutval gjekk i går inn for forslaget, som truleg vil koste fylket 36 millionar kroner i reduserte billettinntekter.