Vil ha kontinuerleg utbygging av Bybanen

– Vi vil ha kontinuerleg utbygging av Bybanen. Difor er det viktig at vi legg til rette for det, seier fylkesordførar Jon Askeland (Sp). Fylkestinget har vedteke å bruke inntil 102 millionar kroner neste år og inntil 251 millionar i 2024 til førebuing for bygging av Bybanen til Åsane.