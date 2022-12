Vil ha kompensert for grensejustering

Kinn kommune står framleis på krava for å få kompensert for det økonomiske tapet i samband med grenseflytting mot Stad kommune ved Bryggja. Ordførar Ola Teigen (Ap) har møtt kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) for å orientere han om summane Kinn tapte på justeringa. – Tapet er mellom 100 og 125 millionar, seier Teigen.