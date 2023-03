Vil ha Helle og Persen i sentralstyret

Vestland Arbeidarparti har spelt inn Marte Mjøs Persen og Arve Helle (biletet) som medlemmer av det mektige sentralstyret i Ap. Persen er arbeidsminister og fylkesleiar i Vestland. Ho sit allereie i sentralstyret og vil gjerne halde fram. Hilmar Høl frå Årdal vil ikkje ta attval. Fylkesnestleiar Torgeir Toppe har tru på at Arve Helle frå Fjaler vil få plass og at Vestland framleis vil ha to i sentralstyret.