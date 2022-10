Vil ha gondol i Odda

Arbeiderpartiet sikra fleirtal for å byggja gondolbane mellom Odda sentrum og fjellet Rossnos i fylkesutvalet i dag. Det er store interessekonflikter i saka, der det er vurdert positive verknader for Odda sentrum, men negative konsekvensar for natur og særleg villreininteresser i høgfjellet. Med ei stemme overvekt vart det råda til gondolbygging på Hardangervidda.

– Villreinen er allereie jaga av bygging av vegar, bustadar og hytter. At AP vil jaga han enda meir med ei naturrasserande gondolbane er eit svik mot vårt internasjonale ansvar for utryddingstruga villrein, og ikkje minst mot naturen, skriv Natalia Golis (MDG) til NRK.