Vil ha fleire heilelektriske ferjesamband

Fylkespolitikarane i Vestland vil at stadig nye ferjesamband i fylket skal gå over til heilelektrisk drift.

Under møtet i hovudutval for samferdsel og mobilitet i dag vart det tilrådd at følgjande samband skal vere heilelektriske:

Askvoll-Fure-Værlandet, Isane-Stårheim, Måløy – Husevågøy – Oldeide, Hisarøy-Mjånes, Breistein-Valestrand, og for opsjon Askvoll-Gjervik-Fure.

Det blir lagt opp til at nye elektriske ferjer skal vere på plass innan slutten av november 2027.