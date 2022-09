Vil ha elfly mellom Bergen og Førde

Vestland fylke støttar initiativet om å etablere ei elfly-rute mellom Bergen og Førde innan 2026. – Det er viktig at regjeringa tek med ruta i Fot-rutenettet og at innkjøpsmakta blir brukt på ein slik måte at ein sikrar el-fly så snart dette er teknologisk mogleg og forsvarleg, siger leiar for næringsutvalet, Tor André Ljosland.