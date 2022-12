Vil ha brannbåt neste år

Vi treng ein brannbåt, seier beredskapsleiar Robert Endestad i Kinn Brann og redning. Laurdag brann det i ein sauefjøs på øya Kinn, og brannmannskapet måtte ha hjelp av ambulansebåten. Ein brannbåt er på budsjettet for 2024, men Endestad meiner at behovet for brannbåten er stort og vil han tidlegare. Kommunedirektør Øyvind Bang-Olsen seier det er ulike omsyn til at båten ikkje er på budsjettet for 2023.