Vil ha «Fretex-OL» til Noreg i 2038

Idrettsrådet på Voss vil ha fortgang i diskusjonen om vinter-OL i Noreg i 2038.

Rådet meiner det er på tide at Noreg igjen tek ansvar og arrangerer eit vinter-OL.

– Noreg som eitt av verdas rikaste land og verdas beste vinteridrettsnasjon, bør arrangera OL med jamne mellomrom, seier leiar i Voss Idrottsråd, Olav Farestveit.

Dei ser for seg eit folkeleg og berekraftig OL, som brukar eksisterande anlegg over heile landet.

– Enkelte kallar det eit «Fretex-OL», seier Farestveit.

Statsminister Jonas Gahr Støre sa nyleg at han er open for ein norsk OL-søknad, og at han vil ha eit møte med toppidrettssjefen om dette.