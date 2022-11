Vil ha 500 millionar kroner til vegvedlikehald

Senterpartiet i Vestland vil ha 500 millionar kroner til vegvedlikehald. Fylket har i dag ansvar for 5600 km med fylkesveg, 2083 bruer, 287 tunnelløp og 76 ferjekaiar. I dag har vi høyrt at det vil ta 70 år før det lagt ny asfalt i heile fylket. Fleire bruer står i fare for å verta stengde. – Folk sine kvardags- og næringsvegar må tryggjast! Det seier Sigrid Brattabø Handegard som er gruppeleiar for Senterpartiet i fylkestinget.