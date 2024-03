Vil forlenge varetektsfengsling av 16-åring

Mandag møtte politiadvokat Eli Valheim i retten for å be om forlengelse av varetektsfengsling av den 16 år gamle gutten, som er siktet for knivstikking og drapsforsøk mot en 15 år gammel gutt.

16-åringen erkjenner noe av det han er siktet for, men han har ikke erkjent drapsforsøk.

Forsvarer Bertil Rønnestad sier til BT at gutten ønsker å bli løslatt.

– Han samarbeider godt med politiet og har gitt verdifulle opplysninger, sier Rønnestaad til BT.