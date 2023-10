Vil forlenge forvaringen av voldtektsmann

Statsadvokatene i Hordaland, Sogn og Fjordane vil forlenge forvaringen av en 29 år gammel mann som er dømt for grov voldtekt i Bergen.

Han har sittet inne siden 2017, etter han ble dømt til åtte års forvaring. Nå vil statsadvokat Jan-Inge Wensell Raanes forlenge forvaringen med tre år.

Voldtekten skjedde i en leilighet i Bergen i februar 2016.

Ifølge dommen ble den fornærmede kvinnen kneblet, bundet fast og voldtatt. Mannen stumpet en sigarett på brystet hennes, og stjal så bankkortene hennes. Han drapstruet henne til å oppgi kodene, og tok ut 10.500 kroner fra kortene.

Statsadvokat Raanes betegnet voldtekten som «uvanlig hensynsløs og brutal».

Han mener at mannen fortsatt er en fare for samfunnet.

– Påtalemyndigheten mener at det fortsatt er en gjentakelsesfare, og at forvaring er nødvendig for å beskytte samfunnet. Det ligger ikke en nødvendig progresjon i soningen for å få bort denne gjektakelsesfare, sier Raanes til NRK.

Saken er forhåndsberammet i mars.