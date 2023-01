Vil fengsle mann etter brann

Mannen i 30-åra som fredag blei pågripen og sikta for eldspåsetting etter ein bustadbrann i Bergen, blir framstilt for varetektsfengsling måndag, opplyser politiet. Mannen er enno ikkje avhøyrd, og det vil heller ikkje bli gjort avhøyr i dag. Årsaka er at han treng oppfølging av helsevesenet.



Mannen har ikkje tatt stilling til det han er sikta for, men har hatt samtale med forsvararen sin.