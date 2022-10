Vil fengsla mann for valdtekt av sambuarar

Ein mann i 40-åra vil i dag bli framstilt for varetektsfengsling i Hordaland tingrett, sikta for å ha valdteke av to tidlegare sambuarar.

Påtalemyndigheita vil be om at mannen blir fengsla i to veker med brev- og besøksforbod.

Valdtektene han er sikta for hendte noko tilbake i tid, seier politiadvokat Sven Arne Dahl-Michelsen.