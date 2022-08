Vil fengsla mann for trugslar

Ein mann i 20-åra blir i dag framstilt for varetektsfengsling i Hordaland tingrett, sikta for to tilfelle av trugslar. Ved det eine høvet skal mannen ha ringt til politiet og truga med å brenna ned eit hus, ved det andre skal han ha fortalt ein kjenning at han ville gå rundt med kniv på gata for å drepa nokon.

– Det er generelle trugslar, men me ser på det som så alvorleg at me må ta nokre grep, seier politiadvokat Trine-Benedikte Opdal.

Politiet vil be om fire vekers varetektsfengsling utan restriksjonar.