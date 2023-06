Vil byggja motorpark i Sveio

Sveio kan no få anlegg for motorsport, etter at Fjord Motorpark har avslutta planane sine på Karmøy, skriv Haugesunds Avis.

Årsaka er mellom anna at Karmøy kommune ikkje ville ekspropriera grunn til anlegget.

Ifølgje avisa er det planar om banar for både triatlon, gokart, motocross og racing i Sveio. Kostnadane er sett til mellom 150 til 200 millionar, og grunneigarar er positive.

Ordførar Linn Therese Erve i Sveio er også positiv til anlegget i kommunen.