Vil bygge ny brannstasjon på Hafstadflata

Sunnfjord kommune vil bygge ny brannstasjon ved politihuset på Hafstadflata i Førde, skriv Firda. Sidan 2016 har Arbeidstilsynet peika på at brannstasjonen, som i dag ligg på Øyrane, ikkje har ein akseptabel standard. No vil Sunnfjord kommune starte opp detaljregulering for ein ny brannstasjon. Brannsjef Bernhard Øberg seier plasseringa ved sidan av politihuset gjer det lettare å samhandle.