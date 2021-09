Vil bygge klatresti i ny nasjonalpark: – Problematisk å få til begge deler

Tirsdag presenterte regjeringen ti forslag til nye nasjonalparker i Norge. Ønsket er å verne flere områder mot utbygging i naturen.

Et av forslagene er å gjøre Europas høyeste sjøklippe, Hornelen, til ny nasjonalpark.

I utgangspunktet er det vanlig med forbud mot bygg, veier og kraftledninger i nasjonalparker i Norge.

Forslaget kan derfor knuse drømmen om en Via Ferrata-rute opp den mektige fjellveggen.

EUROPAS HØYESTE: Sjøklippen Hornelen i Bremanger er 830 moh. og Europas høyeste. Foto: Mats Grimsæth

Skal være klar for turister neste år

Hornelen ligger i Bremanger kommune, nord i Vestland fylke. Fjellet ruver 830 meter over havet, og er en populær turdestinasjon.

I flere år har det vært planer om en Via Ferrata opp Hornelen, en klatrerute som etter planen skal være klar for turister neste sommer.

For å ta imot turistene skal parkeringsplassen nær fjellet utvides og drift- og toalettbygg etableres. I tillegg skal tilkomsten fra fylkesveien bedres.

At fjellet er en av regjeringens ti forslag til nye nasjonalparker, gav ikke umiddelbar glede for ordføreren i kommunen.

– I utgangspunktet er det flott. Men det er ikke behandlet politisk hos oss. Det må noen forutsetninger til for at vi skal applaudere dette, sier ordfører Anne Kristin Førde (Ap) til NRK.

Ifølge Førde har private aktører brukt mye tid og penger på planleggingen av klatreruten.

– Dersom det betyr at den må skrinlegges, så tviler jeg på at politikerne vil være fornøyde med det, sier hun.

VIA FERRATA: Bildet viser den planlagte ruta opp til toppen av Hornelen. Foto: Visit FjordKysten AS

– Blir problematisk

– Det er en tradisjon i Norge at nasjonalparker ligger langt fra områder med tekniske inngrep, som veier, hytter og vannkraftverk, sier Vegard Gundersen.

Han er seniorforsker ved Norsk institutt for naturforsking (NINA) og mener det vil være problematisk å etablere Via Ferrata i en nasjonalpark.

– Da har man enten valget om å legge grensene for nasjonalparken rundt Via Ferrataen eller flytte Via Ferrataen til et annet område, sier han.

Klatreruten på Hornelen er planlagt å gå fra foten av fjellet og opp klippesiden. Ifølge Gundersen kan det være mulig å etablere deler av fjellet som nasjonalpark.

– For å etablere en nasjonalpark må man ha god forankring lokalt, slik at de lokale føler et eierforhold til verneområdet og er med på vernet, legger forskeren til.

En prosess

Det var klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn som selv presenterte de ti mulige nasjonalparkene tirsdag.

Han sier til NRK at det er for tidlig å si noe om hva som vil skje med Hornelen.

– Verneplanprosessen tar noen år. I løpet av den perioden kan man komme med innspill på hvor grensa for nasjonalparken skal ligge, og om fjellet burde være en nasjonalpark eller landskapsvernområde.

Blir Hornelen landskapsvernområde kan det være enklere å legge til rette for tekniske inngrep, som en Via Ferrata.

POSITIV: Klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn Foto: Kristian Sønvisen Bye

Miljødirektoratet, som har fått i oppgave å vurdere Hornelen som mulig nasjonalpark, skriver til NRK at de er klar over Via-Ferrata-planene.

– Prosjektet utelukker ikke et framtidig verneområde på eller ved Hornelen, men i videre prosess må det tas stilling til avgrensing og vernebestemmelser.

Ordføreren i Bremanger mener også det er for tidlig å si noe sikkert om fremtiden til fjellet.

– Det er ganske unikt å ha Europas høyeste sjøklippe, så jeg forstår godt at det ønskelig å ha det som nasjonalparkområde, sier hun.