Vil bruke kraftpengar til å hjelpe idrett og kulturliv

Partiet Raudt vil hjelpe idretten og kulturlivet i fylket med ekstramidlar som kompensasjon for høge straumprisar. – Dersom ikkje Stortinget stiller opp, må Vestland fylkesting sikre dette gjennom dei ekstraordinære konsesjonskraftinntektene, sa Terje Kollbotn (Raudt) i fylkestinget. Han viste til at inntektene frå konsesjonskrafta var 450 millionar kroner i fjor, og at dei høge straumprisane undergrev ei rekkje mål og satsingar innan kulturlivet og idretten i fylket. Forslaget skal opp til avrøysting seinare i dag.