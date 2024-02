Vil bruke KI for å skilje ut villaks

Havforskingsinstituttet vil gjere det lettare å avgjere om ein laks er villaks eller oppdrettsrømling og meiner bruk av kunstig intelligens er vegen å gå. I dag vert det brukt skjellprøver for å avgjere om ein laks er vill eller har rømt frå oppdrettsanlegg. Men både forvaltninga og fritidsfiskarar treng gode metodar langs elvekanten, fortel Monica Solberg i Havforskingsinstituttet (HI). Ho er prosjektleiar for eit nytt prosjekt som skal trene kunstig intelligens (KI) til å kjenne att rømt fisk på bilde.