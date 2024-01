Vil bruka pengar til cruisekai på kyrkja på Stord

Arbeidarpartiet og Senterpartiet på Stord vil bruka pengar sette av til arbeidet med ei cruisekai og eit adventureselskap for å halda Stord kyrkje open. Kyrkja sette 3. januar ned temperaturen fordi kommunen har kutta i tilskota. I praksis betyr det at Stord kyrkje no er stengt for all aktivitet. I ei pressemelding skriv Stord Ap og Stord Sp at det viktig å finna løysingar som kan bidra til at Stord kyrkje blir halden open gjennom heile 2024, skriv Sunnhordland. Stord-ordførar Sigbjørn Framnes (Frp) seier at han ikkje trur forslaget til Ap og Sp vil få fleirtal i formannskapet.