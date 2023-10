Vil bruka millionar på ordboksarbeid

Regjeringa foreslår eit tilskot på 6,7 millionar kroner til Universitetet i Bergen sitt arbeid med digitalisering og utvikling av Norsk ordbok. I tillegg vidarefører dei vel 2 millionar kroner til det samla ordboksarbeidet ved Universitetet i Bergen. Dette inneber mellom anna det pågåande prosjektet med å oppdatera og fornya Bokmålsordboka og Nynorskordboka. Dette utgjer ein nedgang frå rundt 9,6 millionar til 8,8 millionar kroner.

Det Norske Akademis ordbok får auke i si tildeling frå nær 2,2 millionar til 3,7. I tillegg får Standard Norge ein liten auke i si tildeling: frå 2,1 million til 2,2 millionar.

Departementet har bede Universitetet i Bergen og Det Norske Akademi for Språk og Litteratur om å samarbeida om ein plan for samordning av ordboksprosjekta. Noko av formålet bak tilskota i forslaget til statsbudsjett er å få til ein infrastruktur for norsk språk og eit samvirke mellom ulike ordboksdatabasar.