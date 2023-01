Vil bli ny fylkesordførar

Silja Ekeland Bjørkly (biletet) frå Høgre har eit sterkt ønske om å bli ny fylkesordførar i Vestland. Ho er 43 år og kjem frå Bergen. Ekeland Bjørkly peikar på veldig sterke meiningsmålingar for dei borgarlege partia og at Høgre er det klart største opposisjonspartiet. Ho kan samarbeide både med Venstre, KrF, Frp og faktisk også Senterpartiet. Sitjande fylkesordførar Jon Askeland (Sp) seier det er positivt at Høgre vil samarbeide, men meiner det vil vere best for fylket at han held fram som fylkesordførar.