Vil auke støtta til UWC i Fjaler

Venstre foreslår å løyve 3,4 mill NOK ekstra til Red Cross Nordic United World College (UWC) i Fjaler i Revidert Nasjonalbudsjett.

– UWC er eit skuletilbod av uvurderleg verdi både for elevar verda over og for Vestlandet. Eg vil sterkt oppmode Ap, Sp og deira støtteparti SV til å vere med oss å finne løysingar som sikrar økonomien og framtida til United World College i Fjaler, seier Alfred Bjørlo, stortingsrepresentant for Venstre frå Sogn og Fjordane.

Stortinget skal vedta revidert nasjonalbudsjett fredag.