Vil auka prisen på å reisa kollektivt

Fylkesadministrasjonen foreslår å auka kollektivtakstane med cirka 4 prosent for 2023. Det melder BA. Administrasjonen føreslår òg å kutta 50 millionar kroner i buss- og banetilbodet. Det inneber mellom anna forslag om redusert tilbod for bybanen i helgene, innstilling av rushtidslinjer og ekspressbussar som går parallelt med andre bussruter. I distrikta kan reduksjon av tilbodet føra til at fylkeskommunen berre utfører lovpålagt skuleskyss, ifølgje Bergensavisen.