Vikingbåt-havariet ved Stad: Politiet henlegger saken

– Forklaringene fra de andre involverte på ekspedisjonen viser at dette var en privat initiert reise, og at de har gjort dette for egen regning og risiko, sier politiadvokat Kristina Munkejord til NRK.

Politiet har avhørt de fem overlevende. Siste avhør ble avsluttet torsdag formiddag.

De har konkludert med at ingen kan straffes for det som skjedde på Stadhavet, og kaller hendelsen «en tragisk ulykke».

UTEN MOTOR: Farkosten på 30 fot, tilsvarende 9 meter, ble slept i land av Kystvakten til Måløy onsdag. Foto: Håkon Vatnar Olsen / NRK

Været skiftet brått

Den åpne vikingbåten dro fra Færøyene lørdag.

Tirsdag kveld fikk båten problemer.

Fartøyet sendte ut flere nødmeldinger. Politiet skriver at de to første nødmeldingene må ha blitt utløst automatisk, og at mannskapet ikke oppfattet at de var i havsnød.

Da redningsmannskap ankom vikingskipet første gang, trodde seilerne at de lette etter noen andre. De signaliserte da at alt var ok.

Mannskapet har fortalt at været plutselig ble mye verre enn forutsett og at bølgene reiste seg høyt i Stadhavet.

De hadde tatt ned det store seilet og heist et mindre seil da det kom en stor bølge bakfra som førte til at båten kantret.

UVÆR: Redningsskøyta «Idar Ulstein» filmen ferden mot det kantrede båten tirsdag. Du trenger javascript for å se video. UVÆR: Redningsskøyta «Idar Ulstein» filmen ferden mot det kantrede båten tirsdag.

Drar hjem til sitt

Alle seks havnet i vannet, og én av dem ble sittende fast.

De klarte til slutt å få vedkommende løs, men innså etter forsøk på gjenoppliving at livet ikke stod til å redde. De fem overlevende klarte å komme seg i redningsflåten og ble senere hentet opp av redningshelikopter.

Politiet ønsker foreløpig ikke å gå ut med navn på den avdøde.

Kvinna som døde, var i 20-årene og bosatt i USA. Mannskapet bestod ellers av fire fra Sveits og én fra Færøyene.

De fem som overlevede har frem til nå blitt ivaretatt av kriseteam i Florø.

– Nå drar de hjem, hver til sitt, sier Munkejord.

Primitiv båt

Båten ble bygget på 1990-tallet etter vikingtradisjoner fra Færøyene. Den var åpen og hadde bare en presenning som tak, hvor mannskapet sov på skift.

Den ble slept i land onsdag av kystvaktskipet KV «Bergen», som også hadde den avdøde kvinnen om bord. Mastene på båten var knekt da den ble lagt til kai og lenset.

De seks om bord dro fra Færøyene på lørdag og skulle etter planen ende opp i Trondheim. Ferden skulle ta mellom tre og fem dager.

Besetningen skulle gjenskape ferden til oppdageren Naddodd. Han var en nordmann som så Island for første gang rundt år 860.