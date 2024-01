Vikafjellet stengt heile helga

Riksveg 13 over Vikafjellet blir halde stengt heile helga på grunn av snøskredfare. Det blir gjort ei ny vurdering måndag. Statens vegvesen opplyser at det framleis ikkje er trygt å opne vegen for trafikk. Det er varsla meir nedbør i helga, særleg på laurdag, i tillegg kjem det kraftig vind.