Victoria (17) om skulevalet: – Miljø er så viktig at eg vil aksjonere for det

Det er raudgrønt fleiretal i skulevalet. At veljarane i skulevala har flytta seg frå høgre- til venstresida i politikken overraskar ikkje Victoria Standal (17). For ho er kampen for miljøet den viktigaste saka.

I den vesle bygda Vevring i Sunnfjord kommune har nemleg fleire av ungdommane kjempa mot planane om omstridd gruvedrift på Engebø i Førdefjorden i mange år.

SV fekk røysta

Standal er ein av dei. Då ho stemte ved skulevalet måndag, las ho seg opp på kva alle partia meinte om gruveplanane – før ho landa på SV. Partiet som er tydeleg mot gruvedeponi er blant vinnarane i årets skuleval med 12,7 prosent, noko som er opp 2,7 prosentpoeng frå valet for fire år sidan.

– Kva partia meiner om gruvedrift har vore min førsteprioritet for kva parti eg skal stemme.

Ho har store forventningar til eit eventuelt regjeringsskifte med SV i regjering.

– Då bør dei levere. Dersom ikkje får dei høyre det.

Villlig til å aksjonere

For Victoria er miljø og motstand mot gruvedeponi så viktig at ho er villig til å aksjonere for det.

Ho står midt i kjernen av det valforskarane meiner er ein tydeleg trend dei siste vala.

Klima og miljø er den store saka som mobiliserer unge veljarar. Dette gjeld både dei yngste som skal delta på skulevalet, men også andre unge veljarar.

Tendensen har vore tydeleg ved skulevala allereie i 2017, 2019 - og no i 2021.

– Det er eit generasjonsgap mellom dei unge og dei vaksne eller eldre. Dei unge går i retning av dei grøne partia som SV, MDG og Venstre, seier valforskar Johannes Berg til NTB.

Skuleval - topp tre (sidan 1989) Ekspandér faktaboks

1989 – Fremskrittspartiet (22%), Høyre (20,9%), Arbeiderpartiet (19,6 %)

1991 – SV (21.8%), Høyre (17.4%), Arbeiderpartiet (16,8 %)

1993 – SV(18.9 %), Arbeiderpartiet(17.2%), Senterpartiet (16,5 %)

1995 – Arbeiderpartiet (19.1%), Høyre (14,3%) Fremskrittspartiet (14.1%)

1997 – Arbeiderpartiet (22.1%), Fremskrittspartiet (19.4%), SV ( 14,2 %)

1999 – SV (19,2%), Høyre og Fremskrittspartiet delt andreplass(17,9 %) , Arbeiderpartiet (17,6 %)

2001 – SV (23,5 %), Høyre (16,4%), Fremskrittspartiet (14,1 %)

2003 – Fremskrittspartiet (25,7%), SV (21,5%), Arbeidepartiet (13,4%)

2005 – Fremskrittspartiet (25,2 %), Arbeiderpartiet (21,7%), SV(16,6 %)

2007 – Arbeiderpartiet (21,2 %), Fremskrittspartiet /21,1%), Høyre (17,5%)

2009 – Fremskrittspartiet (24.0 %) Arbeiderpartiet (23,4%), Høyre (16,2 %)

2011 – Arbeiderpartiet (29.8%), Høyre (24.0%), Fremskrittspartiet( 16,5 %)

2013 – Høyre (28,2 %), Arbeiderpartiet (23.0%) Fremskrittspartiet (15,6 %)

2015 – Arbeiderpartiet (31,8,%), Høyre (16,4%), Fremskrittspartiet (10,7%)

2017 – Arbeiderpartiet (27,8 %) Høyre (15,1 %), Fremskrittspartiet (10,4 %)

2019 - Arbeiderpartiet (26,6) - Høyre (12,9) - MDG (10,8) Kilde: Norsk senter for forskningsdata (NSD)

Endringa har vore betydelege dei siste åra.

Frå 2003 til og med 2013 vart Høgre og Frp størst ved fire av seks skuleval. Men dei siste åra har skuleveljarane gått mot venstre.

AUF-jubel i Innlandet

Sjølv om Arbeiderpartiet gjekk tilbake på landsbasis, er partiet klart størst i Innlandet. På AUF Innlandet si valvake på Gjøvik jubla deltakarane då det vart klart at Ap er størst blant ungdommane i skogfylket.

Fylkesleiar Sigrid Døving Bjerke strakk hendene i veret då resultata vart klare kl.19.

– Vi er utruleg glade for resultata og for at ungdommen her vil ha eit skifte, seier ho.

Fylkesleiaren fortel at ungdomspartiet har stått på dag og natt dei siste vekene. Alle dei videregåande skulane i Innlandet har vorte besøkte i jakta på stemmer.

– No ser vi resultatet av innsatsen og er motiverte til å stå løpet ut slik at Jonas Gahr Støre vert statsminister, seier Døving Bjerke, som peikar på klimakrisen som AUF Innlandet si viktigaste sak.

HENDA I VERET: Det var jubel på AUF Innlandet si valveke i Gjøvik i kveld. Foto: Åsmund Grini / NRK

Vil ikkje ha sluttdato for olje

Det er og teikn til at klimasaka også mobiliserer «på andre sida».

Resultata ved Måløy vidaregåande skule i Sogn og Fjordane viser at ein allereie blå by har blitt enda blåare. Her fekk Framstegspartiet 34,2 prosent av stemmene, medan Høgre tikkar inn på 27,2 prosent.

– Ungdommen i Måløy vil ikkje ha noko sluttdato for oljen, seier elev Håkon Heggen.

Han viser til at mange av elevane ved skulen går yrkesfag, og allereie er orientert mot sjø, offshore og arbeidsmarknad.

– Eg trur mange unge langs kysten fryktar for framtida når store delar av dei politiske partia ynskjer å straffe næringslivet, og heller auke dei globale utsleppa utanlands, seier Frank Willy Djuvik, som gruppeleiar i Sogn og Fjordane Frp.

Nasjonal oppslutning i skolevalg 2021 (sammenlignet med 2017-skolevalget) Parti Endring −1,1 R 4,6 % −1,1 +2,7 SV 12,7 % +2,7 −4,5 AP 23,3 % −4,5 +1,2 SP 8,0 % +1,2 −0,8 MDG 6,0 % −0,8 −1,1 KRF 2,0 % −1,1 +3,3 V 10,7 % +3,3 −1,6 H 13,5 % −1,6 +3,5 FRP 13,9 % +3,5 −1,6 Andre 5,3 % −1,6 Kilde: NSD, Norsk senter for forskningsdata

– Klimasaka fengjer

I 2009 var Ove Vanebo formann i ungdomspartiet FpU då dei vart største parti med 24 prosent av stemmene.

– Nokre av kjernesakene visste vi var viktige for ungdom, som til dømes frikortgrensa, moglegheita for å få lappen og sidemål.

For to år sidan var ikkje partiet ein gong blant topp tre. I år fekk partiet hans 13,9 prosent av røystene, noko som er oppgang på 3,5 prosentpoeng.

Ved vala i 2015, 2017 og 2019 vart Ap størst alle gongane. I 2019 kom MDG for første gong på topp tre-lista.

Vanebo trur det er fleire årsaker til endringa.

– Klimasaka har i større grad blitt ei sak som fenger og som har fått fokus. I tillegg har Frp vore i regjering, som betyr at ein ikkje får gjennom alle løfta - og då kan det bli brukt mot ein.