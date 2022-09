– 13- og 14-åringer forteller at de synes det er ubehagelig å måtte telle kalorier i klassen der man sammenligner seg med andre om å spise minst eller være sunnest, sier Vetle Olsen-Ryum.

Han jobber som rådgiver i Ros, rådgivning for spiseforstyrrelser, og driver organisasjonens TikTok-kanal sammen med andre unge.

I sommer la han ut en video om kostholdsplanleggeren, et digitalt verktøy fra Helsedirektoratet, til opplæring om mat og helse som blant annet benyttes i ungdomsskolen.

Her kan man se hvilke næringsstoffer matvarer er satt sammen av og hvor mye kalorier de har. Det er også oppgitt hvor mye mat det er anbefalt å spise for gitte aldersgrupper.

Da tok kommentarfeltet på Tiktok-profilen fyr.

Utdrag fra ungdom som reagerer negativt på kostholdsplanleggeren til Helsedirektoratet. Utdrag fra ungdom som reagerer negativt på kostholdsplanleggeren til Helsedirektoratet. Utdrag fra ungdom som reagerer negativt på kostholdsplanleggeren til Helsedirektoratet.

– Over 300 ungdommer helt ned i 13-årsalderen kommenterte og rundt 200 delte sine egne negative erfaringer. Mange identifiserte planleggeren som årsaken til at de sliter med mat og kropp i dag. Det er helt skrekkelig, sier Olsen-Ryum.

– Dessverre er det altfor mange barn og unge som har et anstrengt forhold til mat. Det ønsker vi selvsagt ikke å bidra til. Skolen skal lære elever til å ta gode matvalg, ikke telle kalorier, sier seniorrådgiver i Helsedirektoratet Eva Rustad de Brisis.

– Ikke la det styre livet ditt

22-åringen i Ros har selv slitt med sitt forhold til mat og kropp i flere år, og mener kostholdsplanleggeren minner om hans egen kartlegging av matinntak da han var syk.

– For oss med egenerfaring, plukker man gjerne om tidlige tegn på et problematisk forhold til mat og kropp hos andre; det er gjerne at man starter å telle kalorier og veie mat. Det fratar deg friheten til å leve som du vil. Så plutselig tør du ikke gå på en restaurant eller spise det foreldrene dine lager til deg fordi du ikke har fullstendig kontroll, sier Olsen-Ryum.

Han legger til at flere ungdommer tar kontakt og synes det er vanskelig å «spise normalt» etter kostholdsplanlegging på skolen.

Under pandemien har tallene på unge med spiseforstyrrelser fått en kraftig økning, Olsen-Ryum mener derfor at det er ekstra kritisk å være varsom når det gjelder hvordan man snakker om mat og helse.

– Unge har sittet isolert hjemme med egne tanker og så møter de kaloritelling når de er tilbake på ungdomsskolen. Det burde vært omvendt: Det er viktig å spise balansert, men ikke la det styre livet ditt, sier 22-åringen.

Han håper Helsedirektoratet vil involvere brukerorganisasjoner og ungdom mer i videre arbeid med kostholdsundervisning i skolen.

MOT KALORIFOKUS: Seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Eva Rustad de Brisis, vil ikke at barn og unge skal fokusere på kaloriinntak. Foto: Rebecca Ravneberg/Helsedirektoratet / Rebecca Ravneberg

Fått bekymringsmeldinger fra lærere

de Brisis i Helsedirektoratet, forteller at de har fått inn bekymringsmeldinger fra lærere.

– Vi har fått inn noen henvendelser fra lærere som synes det kan være ubehagelig å vise frem at matvarer inneholder kalorier, fordi noen elever blir veldig fokusert på akkurat det.

Helsedirektoratet holder nå på med utbedringer av kostholdsplanleggeren. I forbindelse med det arbeidet blir både elever og lærere involvert.

– I det videre arbeidet med kostholdsplanleggeren vurderer vi om det skal bli frivillig å sjekke kaloriinnholdet når man taster inn ulike matvarer, sier hun.

Det synes Olsen-Ryum i Ros er bra. I forlengelsen har han ett klart råd:

– Fokuset bør være på hvor viktig mat er for at du skal ha det bra og fungere i hverdagen. Trekk frem hva som er bra og hva som kan gi økt livskvalitet på et individuelt plan, sier han.