Fjøsbrannar kan sette djupe spor hos kyrne som overlever flammane, åtvarar veterinær Maylene Johansen.

Ho har laga ein kriserettleiar for å hjelpe andre veterinærar med korleis ein hjelper dyr etter fjøsbrannar.

– Den kanskje verste skaden vi såg hos dei aller fleste dyra var psykiske lidingar, som gjorde at dei ikkje var handterlege av menneske, seier ho.

Ho har opplevd fjøsbrann lik helgas brann på Byrkjelo i Gloppen, der ein fjøs brann ned til grunnen fredag kveld.

Over 200 dyr var i fjøsen, og berre 60 av dei blei berga ut. Fleire enn 100 dyr mista livet.

Fjøsen på Byrkjelo sto i full fyr. Foto: Wilhelmine Ravnestad Sanne-Gundersen

Psykiske seinskadar

For fire år sida blei veterinær Johansen kalla ut til ein alvorleg fjøsbrann på Engeløya i Steigen kommune.

Brannen sette ein støkk i både menneska og dyra.

Fleire av dyra som blei redda og tilsynelatande såg friske ut, var eigenleg sjuke.

Dyra hadde pustevanskar på grunn av røykskadar, brannskadar som ikkje hadde blitt oppdaga, men også psykiske seinplager.

Rundt halvparten av dyra som blei redda ut hadde psykiske plager, ifølgje veterinæren.

Plagene var så alvorlege at dei dyra ikkje kunne bli handterte av menneske.

Men bonden er avhengig av å kunne vere i kontakt med dyra for å mjølke og undersøke dei.

– Nokon lét seg ikkje mjølke, fekk panikk for berøring og handtering av jur, eller takla ikkje at menneske kom nær dei.

Ifølge Johansen kom desse problema først dagar eller veker etter brannen.

– Vi enda i seinare tid med å måtte avlive fleire av dyra på grunn av belastningar dei fekk som følge av brannen, seier Johansen.

Veterinær Maylene Johansen har sjølv opplevd fjøsbrann på jobb. Foto: Karoline O. A. Pettersen / Karoline O. A. Pettersen

Johansen blei også overraska over korleis kyrne oppførte seg under brannen.

Veterinæren og bonden fekk rett og slett ikkje dyra bor frå fjøsen.

Dei rauta og ville tilbake, sjølv om han sto i full fyr.

– Dei sto faktisk så nære brannen og bygningane at vi ikkje kom oss til dei. Kyrne rikka seg ikkje. Det var motsett av det eg hadde sett for meg, seier ho.

Laga kriserettleiar

På bakgrunn av opplevingane har Johansen laga ein rettleiar til andre veterinærar i distriktet om korleis dei skal handtere ein fjøsbrann.

– Eg såg kor sterkt behovet var for ein kriseplan når slike ting oppstår. Det var det ingen som hadde, seier ho.

Her står det kva veterinæren bør ha med seg, kven han eller ho skal kontakte og korleis dei skal ta vare på buskapen.

– Å ha ein prosedyre å forholde seg til er heilt avgjerande for å redde liv.

Kyra i Gloppen har det bra

Dei om lag 60 dyra som blei redda frå brannen i Gloppen i helga, ser ut som om dei har det bra, ifølgje leiar i Breim bondelag, Arne Frode Øvreseth.

Berre timar seinare hadde dei fått mellombels plass å bu hos andre bønder i området.

Kyrne ser ut til å ha det bra tre dagar etter fjøsbrannen på Byrkjelo. Foto: Ole Kristian Svalheim / NRK

Bønder frå heile Byrkjelo stilte opp for å hjelpe til.

– Alle som fekk greie på brannen stilte opp og hadde med seg det dei hadde av transportutstyr og grimer, og ikkje minst seg sjølve, seier Øvreseth.

Nokre av dyra i Gloppen har brannskadar, men har det bra. Foto: Steinar Lote / NRK

Følger nøye med

Dei siste åra har det vore ein positiv trend. Færre dyr har døydd i fjøsbrannar.

I år derimot er brannen på Byrkjelo den andre store fjøsbrannen.

Tidlegare i haust brann 500 grisar inne i ein grisefjøs på Jæren.

Landbrukets brannvernskomité følger utviklinga nøye.

– Vi er litt skremte. Det vi har sett så langt i år gjer oss redde for at det er ein trend som har snudd, så vi håper at dette er eit sett av tilfelle, seier leiar i Landbrukets brannvernskomité, Einar Frogner.