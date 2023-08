Vestlandsderby i kvartfinalen

Brann og Førde er dei to attverande laga frå Vestland i fotball-NM for 16-åringar. Andre helga i september er det nettopp desse laga som møtes for å kjempe om ein av fire plassar i semifinalen. Brann får heimekamp. Førde tok seg til kvartfinalen med 5-4 over Aalesund, medan Brann slo Åsane 6-3.