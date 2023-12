Vestlandet kan få kvit jul

Mange lurer nok på om vi får kvit jul no som høgtida nærmar seg med stormsteg. Meteorologisk institutt melder at Sørlandet og kysten av Vestlandet kan få kvit jul dersom kaldlufta og nedbøren kjem samstundes.

– Det blir litt av eit sjansespel, seier statsmeteorolog Magnus Ovhed.

Han seier det blir veldig mildt denne helga, før det gradvis blir kaldare. Samstundes blir vêret veldig skiftande, og skal det bli kvit jul må timingen vere rett. Dei som nord for Sognefjorden har litt over 50 prosent sjanse for kvit jul, medan dei som bur sør for Sognefjorden har mindre sjanse for at det kjem snø til jul, fortel Ovhed.

Frå indre deler av Austlandet, Trøndelag og nordover ser det rimeleg sikkert ut at det blir kvit jul. Austlandet får ikkje påfyll av snø og må klare seg med snøen som alt har falt, melder Meteorologane på X.