Vestland Venstre er delt: Blir valthriller mellom partitoppar om stortingsplass

– Det er ein sterk utfordrar, så dette veit vi ikkje korleis blir før alle har stemt, seier statsråd og nestleiar i Venstre, Sveinung Rotevatn.

Han vart så vidt innstilt i haust som ny listetopp for Venstre frå Hordaland av ein splitta nominasjonskomité.

Det trass i at han er frå Sogn og Fjordane.

Den sterke utfordraren er Terje Breivik frå Ulvik, mangeårig stortingsrepresentant. parlamentarisk leiar på Stortinget, og inntil i fjor nestleiar i partiet.

Han har vore ein nøkkelperson i budsjettsemjene mellom dei borgarlege partia sidan Solberg blei statsminister første gong.

– Det er klokt å ha meg med vidare med den erfaringa og nettverket eg har i Hordaland. Det håper og trur eg partiet legg vekt på når dei skal velje mellom to gode kandidatar, seier Breivik.

Kamp om distrikta

Det skal vere daudt løp mellom dei to partitoppane i oppslutninga blant delegatane til nominasjonsmøtet, får NRK opplyst.

Rotevatn har budd fleire år i Bergen og har sterk støtte i lokallaget der, som har desidert flest delegatar, og i studentlaget og Unge Venstre.

Spørsmålet er om han kan vinne støtta frå distriktskommunane.

Breivik har særleg sterk støtte i Hardangerregionen, der han er frå, men kan også ha det i delar av Sunnhordland.

Delegat og lokallagsleiar i Bømlo Venstre, Vanja Espeland, vil ikkje avsløre kven ho skal stemme på.

Men ho understrekar at «nokon som representerer distriktet» har mykje å seie for hennar del.

– Vi bur og lever på Vestlandet, og det blikket må ein ha med seg, seier Espeland til NRK.

Kulturaktørar ønsker seg Breivik

Tidlegare i veka tok lokale kulturaktørar til orde for at Venstre skal gå for Breivik nok ein gong.

Ekstremsportveko, Fargespill og Litteraturhuset i Bergen peika overfor NRK på at dei kjenner han godt og at han har gjort ein god jobb for dei opp mot budsjettarbeid.

Leiar for nominasjonskomiteen for Venstre i Hordaland, Synnøve Handeland frå Kvinnherad, meiner det berre er positivt med den uvanlege innblandinga utanfor partiet.

– Det er heilt greitt å komme med gode forslag til korleis ein kan fronte partiet Venstre. Det bør kven som helst kunne gjere, seier Handeland.

Ho er også delegat og vil ikkje seie kven som får hennar stemme i voteringa laurdag.

– Eg møter med ope sinn og stemmer etter debatten. Det kan hende eg snur. Skal det vere eit poeng med eit nominasjonsmøte, må ein høyre på kandidaten og debatten som går, seier ho.

Vraka frå partileiinga

TIDLEGARE NESTLEIAR: Terje Breivik blei vraka frå leiartrioen til Venstre i vår. Foto: Berit Roald / NPK

Dersom Breivik mister stortingsplassen til hausten, står han utan verv i Venstre. I fjor overtok Rotevatn nestleiarvervet hans i partitoppen.

– Det tenker eg ikkje på i det heile. Det får eg ta når det måtte komme, seier Breivik om eit eventuelt liv utanfor politikken.

Mister Rotevatn stortingsnominasjonen, får toppleiinga ein svakare tilknyting til Stortinget.

– Det vil utvilsamt vere ein styrke som nestleiar å ha også ha eit fotfeste på Stortinget og høve til å vere med i dag til dag-diskusjonane i norsk politikk, seier Rotevatn.

Han kunne også ha stilt til val i Sogn og Fjordane, men der er sjansane mindre for å bli valt inn.

Stad-ordførar Alfred Bjørlo blir etter alle solemerke valt til listetopp frå norddelen av Vestland fylke seinare laurdag.

Slit under sperregrensa

Same kven som blir førstekandidat, er det langt frå sikkert at dei får nokon plass på Stortinget. Venstre har lenge slitt på meiningsmålingane, og låg på 2,4 prosent i siste meiningsmåling for NRK i februar.

Ei sak Breivik og Rotevatn har vore usamde var då Venstre gjekk inn i regjering saman med Frp.

Breivik vil ikkje svare på om regjeringssamarbeidet med Frp har bidrege til den låge oppslutninga om Venstre, men understrekar at han er nøgd med dagens blågrøne regjering, utan Frp.

– Kvifor trur du de ligg så lågt på meiningsmålingane no?

– Det trur eg har mange årsakar. Det handlar ikkje minst om utskifting av partileiinga som har måtte bruke tid som statsrådar på handteringa av koronapandemien. Det har gått utover partiprofileringa, seier Breivik.