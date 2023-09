Vestland skal bli best på grøn luftfart

Mange av flyrutene innanfor og inn og ut av Vestland er godt eigna for dei første batterielektriske flya. Det meiner fylkesordførar Jon Askeland. Vestland fylke vil vere ein spydspiss for nullutslepp i luftfart. Dei har sendt høyringsinnspel til samferdsledepartementet som vil ha innspel på deira vidare arbeid med å framskunde omstillinga mot null- og lågutsleppsluftfart. Rapporten viser at små elektriske fly er særskilt godt egna på korte ruter med lågt passasjergrunnlag, som til dømes Førde-Bergen.