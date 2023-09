Vestland fylke mot ekstremisme

Vestland fylkeskommune har oppretta eit utval som skal kartlegge og prøve å førebygge at elevar i vidaregåande skule søker seg mot radikalisering og ekstremisme. Ungdommen utgjer den største målgruppa for radikale og ekstreme krefter, seier påtroppande fylkesvaraordførar Stian Davies. Han meiner fylkeskommunen har eit ansvar for å motverke at ungdommen blir påverka.