Vestland fylke kan bli større

Funn av eit 80 år gamle dokument gjer at Stad kommune og Vestland fylke kan bli to kvadratkilometer større, skriv Fjordenes Tidende. Ei jordskiftesak frå 1941 i området rundt Navelsaker og Hornindalsvatnet i Stad kommune tyder på at dagens grenser mellom Møre og Romsdal og Vestland er feil. – Det var heilt tilfeldig at det dukka opp då eg jobba med ein annan sak. Eg såg at grensene ikkje stemde overeins med det som er dagens grenser, fortel Roy Cato Hopland som er sakshandsamar i Stad kommune.