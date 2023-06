Hans Gude og tallause kunstnarar har sidan 1820-åra måla den nasjonalromantiske Esefjorden ved Balestrand i Sogn.

Tyske keiser tyske keisar Wilhelm II ferierte i Balestrand 14 gonger på slutten av 1800 - og byrjinga av 1900-talet.

Heilt sidan 1960-talet har det vore jobba med å realisere brua, som vil ta vekk rasfaren og redusere reisetida rundt den bratte fjorden.

Men ei planlagd bru skaper no krangel, både mellom bygdefolk og ikkje minst mellom tilsette i Vestland fylkeskommune.

KEISARSKIPET: Tyske keisar Wilhelm II var mykje på besøk hos kunstnarar i Balestrand då han vitja bygda med skipet Hohenzollern 14 gonger på slutten av 1800 - og byrjinga av 1900-talet.

Ein tryggare og mindre rasfarleg veg står opp mot den ikoniske utsikta over fjorden.

Dei ulike fløyane i Vestland fylke er usamde om kvar brua skal ligge. Medan vegbyråkratane vil ha ei bru som er mest mogleg funksjonell og som kortar ned reisetida, har kulturbyråkratane hatt fokus på kulturminne, kulturlandskap og siktline for kunstmålarar.

Dermed kan kunstnarar frå fjern og nær også i framtida dra til Balestrand for å forevige Esefjorden.

SLIK: I mars såg fylkesdirektøren i Vestland fylkeskommune føre seg ei slik bru som den beste løysinga for kryssing av Esefjorden på fv. 55. No har han endra syn og vil flytte brua lenger inn i fjorden. Foto: Vestland fylkeskommune

– «Uryddig» og «uforståeleg»

I mars i år støtta fylkesdirektøren vegbyråkratane. No har dei tilsette på kulturavdelinga fått så sterkt gjennomslag at fylkesdirektøren har lagt ned motsegn mot sitt eige forslag frå mars i år.

– Eg har aldri vore borti noko liknande, seier Sogndal-ordførar Arnstein Menes (Sp).

Han karakteriserer saksbehandlinga som «uryddig», «rotete» og «uforståeleg». Ordføraren ønskjer brua på plass så rast som mogleg, men fryktar no at tida vil gå.

– Vi blir sett i ein vanskeleg situasjon, seier han.

Saka skal opp i til politisk behandling i fylkesutvalet i Vestland torsdag.

– Eg forventar at politikarane støttar opp om det fylkesdirektøren sende over til oss i mars, seier Menes.

Ordføraren viser til at den opphavlege løysinga både vil vere billegare, føre til mindre utfylling i fjorden og korte ned reisetida mest mogleg.

KRITISK: Ordførar Arnstein Menes (Sp) i Sogndal stiller seg sterkt kritisk til at fylkesdirektøren har lagt inn motsegn mot si eiga tilråding. Foto: Maria Gunnarsdotter Svedal / NRK

Tek sjølvkritikk

Fylkesdirektør i Vestland, Rune Haugsdal, har forståing for kritikken frå Menes.

– Sett utanfrå har eg forståing for at det blir stilt spørsmål ved at vi ikkje er einige med oss sjølve, seier han.

Samtidig viser Haugsdal til dei to fagmiljøa sine, vegavdelinga og kulturavdelinga, og at det er viktig at argumenta deira kjem fram i lyset.

No meiner fylkesdirektøren at bruplasseringa vil vere i «konflikt med vesentlege regionale og nasjonale kulturmiljøinteresser».

Den vil ha stor negativ påverknad på kulturlandskapet og vil bli ein «barriere som stengjer fjordlandskapet og øydelegg for siktelinene i området».

– Må ein rekne med at det i framtida blir vanleg at fylkesdirektøren i same sak meiner to vidt forskjellige ting nesten på same tid?

– Nei, dette vil ikkje bli vanleg praksis. Dette er ein situasjon som ikkje vil gjenta seg og som vi ikkje ønskjer å vere i.

REISETID: Den planlagde brua over Esefjorden vil føre til vesentleg kortare reisetid for bilistane. Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Kritiske fylkespolitikarar

Marthe Hammer (SV) fortel at ho aldri tidlegare har opplevd denne type saksbehandling, der fylkesdirektøren legg ned motsegn mot si siga tilråding.

– Fylkesdirektøren sin framgangsmåte er både overraskande og vanskeleg å få tak i, seier ho.

Hammer fortel at ho så langt ikkje har bestemt seg for kva alternativ ho vil gå inn for, men at ho truleg kjem til å støtte den opphavlege tilrådinga.

Senterpartiet meiner det er «uheldig» at fylkesdirektøren kjem med motsegn etter at saka er lagt ut på høyring.

– Difor vil vi skjere gjennom politisk og sei nei til motsegn. Her er det tungtvegande samfunnsinteresser som må gå føre kulturmiljøet. Vi treng ein trygg og rasfri veg, seier Aleksander æra Heen (Sp).

Det høyrer med til historia at det er Riksantikvaren som har det siste ordet i saka. Brua vil bli 675 meter lang og er kostnadsrekna til 800 millionar kroner. Prisen blir vesentleg høgare dersom ho må flyttast lenger inn i fjorden.