Vestland får 50 millionar til utsleppskutt

Miljødirektoratet gir 50 millionar kroner til Vestland for å redusere utslepp av klimagassar frå hurtigbåtar som går mellom Bergen, Sogn og Nordfjord. – Hurtigbåtane er viktige for ferdsel i Noreg, men fossile hurtigbåtar har svært høge utslepp, faktisk høgare per passasjerkilometer enn fly. No veit vi at hurtigbåtar kan opererast med utsleppsfri teknologi. Støtta frå Miljødirektoratet til Vestland fylkeskommune tek oss eit steg vidare i klimaomstillinga av hurtigbåtane våre, seier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.