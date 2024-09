Vestland best på elbil

Over 94 prosent av alle førstegongsregistrerte nye personbilar i august var elektriske.

Det viser nye tal frå Norsk elbilforeining.

Største elbildelen er å finne i Vestland med 96,6 prosent. Finnmark er einaste fylke under 90 prosent, med 81,9 prosent elbildel.

Stortinget har mål om at alle nye bilar skal vere elbilar allereie neste år, og kom 1. juli med nye skattereglar for leasingselskap for å betre konkurranseevna for elbilar.

– Problemet har vore at leasing- og bedriftsmarknaden har kjøpt inn svært mange fossilbilar. No er dette i ferd med å snu, seier generalsekretær Christina Bu i elbilforeininga.