Vest politidistrikt fraråder alle pride-arrangement

Vest politidsitrikt fraråder å arrangera alle pride-arrangement inntil vidare. Det uttalar leiinga i politidistriktet i eit intervju med NRK tysdag ettermiddag.

– Det er svært kort tid sidan to blei drepne og mange vart skada. Då må me gjera det me kan for å hindra at det skjer igjen, seier leiar for fellesoperativ eining i Vest politidistrikt, Gunnar Fløystad til NRK.